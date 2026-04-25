Un grupo de taxistas se movilizó por distintas calles de Junín para visibilizar su preocupación ante el avance de aplicaciones de transporte y reclamar una regulación local.

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La caravana de vehículos recorrió sectores céntricos este viernes al mediodía y culminó frente al edificio municipal.

El eje principal del reclamo pasa por lo que consideran una competencia desigual frente a las plataformas digitales. Según expresaron, mientras taxis y remises deben cumplir con una serie de requisitos y costos para operar, los conductores de aplicaciones no están sujetos a las mismas exigencias.

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En ese sentido, señalaron que la situación impacta directamente en sus ingresos y en la sostenibilidad de la actividad, en un contexto económico ya complejo, publicó el medio Infonoroeste.

Desde el Concejo Deliberante ya habían adelantado que el tema se encuentra en tratamiento y que existe diálogo con el sector y no hay una posición única. Mientras algunos quieren la prohibición otros van por sólo la regulación. En ese marco, los taxistas fueron recibidos por concejales, quienes reiteraron que se trabaja en una ordenanza para abordar la problemática.

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