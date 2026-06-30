El conflicto en la fábrica Lustramax volvió a escalar este martes con un nuevo despido que elevó a nueve la cantidad de trabajadores cesanteados. En ese marco, empleados y delegados realizaron una protesta frente a la planta ubicada en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, para exigir las reincorporaciones, reclamar el pago completo del aguinaldo y denunciar presuntas irregularidades laborales.

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La concentración comenzó durante la mañana y, según adelantaron los trabajadores, permanecerán frente a la empresa hasta obtener una respuesta. Además, tenían previsto presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, el delegado Leandro Gómez aseguró que la empresa continúa avanzando con los despidos y cuestionó la forma en que se llevan adelante las desvinculaciones.

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"Hoy ya son nueve los despidos. No te mandan telegrama. Llegás a la puerta y te dicen que no podés ingresar. Después te citan a Recursos Humanos para que firmes un arreglo en 12 cuotas", afirmó.

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Según explicó, esos acuerdos incluyen conceptos como el aguinaldo y hasta el salario, lo que, según denunció, busca presionar a los trabajadores para aceptar la propuesta.

Pero el aspecto que más cuestionó fue la modalidad de pago ofrecida por la empresa.

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"Te quieren pagar la indemnización con papel higiénico y rollos de cocina, al precio que ellos quieren", sostuvo Gómez, en referencia a los productos que fabrica Lustramax.

El delegado también denunció una persecución sindical y recordó que la empresa intentó impedirle el ingreso a la planta mediante un pedido de desafuero.

"Esa causa ya fue archivada. No hay ninguna razón para que no me dejen entrar, pero la empresa sigue negándome el ingreso", aseguró.

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Además, afirmó que la firma mantiene otras presuntas irregularidades laborales.

"No está pagando la obra social ni los aportes jubilatorios. Los descuentos los hacen en el recibo, pero después no los depositan. Ese es el reclamo de fondo que venimos haciendo", señaló.

Durante la entrevista, Gómez también volvió a apuntar contra la exlegisladora Florencia Arietto, a quien identificó como representante legal de la empresa.

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"Todo el plan legal lo lleva adelante Florencia Arietto. La causa de desafuero se cayó y el juzgado denunció irregularidades en ese expediente", expresó.

Mientras esperan una respuesta de la empresa, los trabajadores aseguraron que mantendrán las medidas de fuerza y continuarán con las presentaciones administrativas para reclamar la reincorporación de los despedidos.