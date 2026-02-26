La muerte de Alejo Jairo Zahir Mesa, el adolescente de 14 años abatido por un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) en Lanús, generó una despedida cargada de tensión en Monte Chingolo. Según publicó Infobae, familiares y amigos lo despidieron con disparos al aire y una caravana de motos que recorrió las calles del barrio.

En redes sociales circularon mensajes como “Te robaste el cielo guachín”, junto a imágenes de remeras con su foto. También hubo posteos con armas y críticas hacia quienes celebraron su muerte.

Zahir jugaba en el Club Atlético Juventud de Lanús, que expresó su pesar y acompañó a la familia.

El hecho ocurrió el lunes en Donato Álvarez y Lynch, en la zona conocida como “Vías Muertas”. Según fuentes policiales, un sargento primero de la PFA fue interceptado por cuatro jóvenes que intentaron robarle la moto. El efectivo disparó su arma reglamentaria y se produjo un tiroteo.

El adolescente murió en el lugar. Los otros tres sospechosos escaparon. Interviene el fiscal Martín Rodríguez, de la UFI N° 5 de Avellaneda-Lanús.

