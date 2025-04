Le ofrecían 🍬caramelos: vecinos de 📌F. Varela atraparon a un hombre que intentó secuestrar a una nena de 7 años pic.twitter.com/EgHEcUGiRe — LaNoticia1.com (@lanoticia1) April 1, 2025

Los vecinos evitaron que tres hombres lograran su cometido de secuestrar a una nena de 7 años, según denunciaron.

Uno de los sospechosos, de 35 años, fue capturado y casi lo linchan. Mientras tanto, dos individuos consiguieron escapar.

El sujeto le habría dicho a la nena: “Vení, que yo a vos te conozco. Te voy a dar caramelos”. Luego, la niña logró escapar y pidió ayuda a la gente del barrio.

Según los testigos, los delincuentes se desplazaban en una camioneta Renault Express blanca, vehículo en el que intentaron forzar a la menor a subir.

En uno de los videos, grabado por un testigo, el acusado aseguró: “Perdón, me confundí, pero igual no pasa nada. Ustedes no me conocen a mí. Yo entro y salgo enseguida, y ya sé dónde viven ustedes”.

La causa está a cargo de la UFI N°2 Descentralizada de Varela, dependiente del Departamento Judicial de La Plata, bajo la carátula de “sustracción de menores en grado de tentativa”.