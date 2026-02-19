Un sismo de magnitud 4,9 sorprendió este jueves por la mañana a vecinos y turistas de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. El temblor se registró a las 8.15 y se sintió en distintos barrios de la ciudad y en localidades cercanas como Miramar y Sierra de los Padres.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento tuvo una profundidad de 9 kilómetros y fue calificado como de intensidad “débil”. El epicentro se ubicó en el Atlántico Sur, a 151 kilómetros al sur de Mar del Plata y 160 al sudeste de Necochea. El Servicio Geológico Minero Argentino confirmó los datos y aclaró que no representa peligrosidad. No se reportaron heridos ni daños estructurales.

Vecinos describieron una vibración repentina en pisos, paredes y ventanas, más perceptible en edificios altos. Algunos espacios laborales evacuaron de manera preventiva y Defensa Civil asistió a personas que se asustaron tras el episodio. El sistema de alertas sísmicas de Android también envió notificaciones minutos después.

Especialistas descartaron vínculo con la exploración offshore y negaron riesgo de tsunami. El geólogo Federico Isla, investigador del Conicet, señaló que se trata de un fenómeno “muy poco frecuente” en la región. Incluso recomendaron evitar el ingreso al mar por algunas horas como medida preventiva.

La costa atlántica bonaerense no es una zona de actividad sísmica habitual. Por eso, más allá del susto inicial, el balance es tranquilizador: no hubo víctimas ni daños, y el episodio quedó como un hecho inusual en la historia reciente de la región.

