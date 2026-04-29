Un fuerte operativo de seguridad se desplegó en la Estación Claypole, donde un hombre fue detenido tras asegurar que llevaba una bomba en su mochila. El episodio provocó la interrupción total del servicio ferroviario y la evacuación preventiva de pasajeros.

Ads

Según informó el medio El Diario Sur, el hecho ocurrió alrededor de las 18 del martes en el andén 2, cuando el individuo alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo. De inmediato intervinieron efectivos de la Policía Federal Argentina, junto con personal de Defensa Civil y una brigada antiexplosivos.

El sospechoso fue reducido en el lugar y, tras una inspección de su mochila, se confirmó que llevaba varias granadas en su interior. De acuerdo a la información recabada en el lugar, los artefactos no tendrían poder de daño, aunque igualmente se activó el protocolo de seguridad correspondiente.

Ads

Como parte del operativo, las autoridades revisaron las vías del Ferrocarril Roca en las inmediaciones de la estación para descartar la presencia de otros elementos peligrosos. Además, se dispuso el desalojo de la estación y sus alrededores para resguardar a los pasajeros.

La interrupción del servicio afectó al ramal Bosques vía Temperley, que operó de manera limitada entre Estación Temperley y Estación Plaza Constitución, sin circulación por Claypole durante varias horas.

Ads

Cerca de las 20.00, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia. Con el correr de la noche, la estación fue reabierta y el servicio ferroviario comenzó a normalizarse de forma progresiva.