La aparición de un puma en los alrededores del barrio Los Jazmines (dentro del complejo Pilar del Este, en Villa Rosa) encendió la alarma entre los vecinos después de que las cámaras de seguridad registraran el desplazamiento del felino del otro lado del alambrado perimetral. Desde esa detección se puso en marcha un operativo de búsqueda y se adoptaron medidas preventivas en el barrio.

Ads

Durante la noche dos móviles del Comando de Patrulla Rural y un patrullero local recorrieron la zona asistidos por un dron equipado con cámara térmica, con el objetivo de rastrillar extensamente el área tanto desde el suelo como desde el aire.

Las autoridades del barrio informaron que, además, se tomó contacto con la Fundación Temaikén, que dispone de guardia las 24 horas y puede colaborar en caso de que se confirme la ubicación del animal para proceder a su captura o rescate.

Ads

Como medida preventiva se dispuso la suspensión de actividades laborales matinales (albañiles, jardineros, pileteros y obras en general) y se estableció que, si se requiere el ingreso de un trabajador por reparaciones urgentes, lo haga en el vehículo de los propietarios para minimizar la circulación por espacios comunes. Asimismo, las autoridades recomendaron a los vecinos no salir durante la noche y resguardar a las mascotas y a los niños. También recordaron que ante la observación del animal hay que comunicarse primero con Defensa Civil y, posteriormente, reportar el avistamiento a la guardia del barrio.

Los especialistas insisten en que, aunque los pumas suelen evitar el contacto humano, cualquier ser vivo de menos de 40–50 kilos puede convertirse en presa si el felino busca alimento; además pueden reaccionar por defensa si se sienten acorralados. Por eso se recomienda no dejar mascotas sueltas, sacar la basura en el horario del camión recolector y evitar la circulación nocturna.

Ads