Un temporal con intensas ráfagas de viento golpeó a la ciudad de Balcarce y generó múltiples inconvenientes. Según informó Multimedios Balcarce, hubo voladura de techos y árboles caídos que terminaron sobre las líneas de la Cooperativa de Electricidad, provocando cortes de energía en distintos barrios.

Ads

Desde la Cooperativa confirmaron que las cuadrillas se encuentran trabajando para restablecer el servicio, aunque pidieron paciencia a los vecinos debido a la magnitud de los daños.

En paralelo, las autoridades solicitaron a la comunidad extremar las medidas de seguridad, especialmente en zonas donde se registran cables caídos o postes dañados. El temporal dejó como saldo una ciudad con sectores a oscuras y calles anegadas por ramas y escombros, mientras se aguarda la normalización del servicio eléctrico.

Ads

Ads