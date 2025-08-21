Las intensas ráfagas de viento que se registraron este miércoles en Dolores provocaron la caída de un árbol y de dos postes de servicios en la calle Selva al 1500. El hecho encendió la preocupación de los vecinos, aunque no se reportaron heridos.

De inmediato, Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para asegurar la zona y evitar riesgos mayores. Las tareas incluyeron el corte preventivo del tránsito y la remoción de los elementos caídos para despejar la calzada.

Según el medio Criterio Online, las autoridades locales recomendaron a la comunidad circular con precaución y estar atentos a posibles nuevos inconvenientes, ya que el viento podría generar más desprendimientos en distintos puntos de la ciudad.

