Temporal en Dolores: las ráfagas derribaron árboles, postes y obligaron a cortar la circulación en la zona
Las ráfagas sorprendieron a los vecinos. Defensa Civil y Bomberos trabajaron en el lugar.
Las intensas ráfagas de viento que se registraron este miércoles en Dolores provocaron la caída de un árbol y de dos postes de servicios en la calle Selva al 1500. El hecho encendió la preocupación de los vecinos, aunque no se reportaron heridos.
De inmediato, Defensa Civil y los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para asegurar la zona y evitar riesgos mayores. Las tareas incluyeron el corte preventivo del tránsito y la remoción de los elementos caídos para despejar la calzada.
Según el medio Criterio Online, las autoridades locales recomendaron a la comunidad circular con precaución y estar atentos a posibles nuevos inconvenientes, ya que el viento podría generar más desprendimientos en distintos puntos de la ciudad.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión