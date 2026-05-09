Un fuerte ciclón extratropical azotó durante la noche del viernes a distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense y provocó divesas complejidadrd en ciudades como Mar del Plata, Necochea y Monte Hermoso, donde se registraron inundaciones, evacuados, cortes de energía y daños materiales producto del intenso oleaje y los fuertes vientos.

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🌊 Impresionante la marejada en Monte Hermoso. El agua ya ingresó mas de 2 cuadras dentro de la ciudad. Hay paradores completamente destruidos pic.twitter.com/mZ3YypEn1y — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) May 9, 2026

Las autoridades debieron implementar medidas preventivas y restringir actividades portuarias y circulación en zonas costeras debido al riesgo que representaba el avance del mar.

Uno de los puntos más afectados fue Necochea, especialmente el barrio Ramón Santamarina, donde según medios locales se acumularon hasta 180 milímetros de agua. La situación obligó a evacuar a seis vecinos, quienes fueron trasladados a la Escuela Agropecuaria N° 1 ante el avance del agua sobre viviendas y calles.

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En paralelo, la Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de la escollera sur de Mar del Plata y de las escolleras norte y sur de Necochea. Además, quedó suspendido el ingreso y egreso de embarcaciones en los puertos debido a las peligrosas condiciones marítimas.

La situación más impactante se vivió en Monte Hermoso, donde el mar avanzó sobre la costanera y superó la línea de la rambla. El intenso oleaje destruyó gran parte de los puestos de guardavidas y provocó importantes daños en paradores y estructuras ubicadas frente a la playa.

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Foto: Damián Danielli

Las imágenes mostraron maderas, hierros y distintos elementos arrastrados por el agua sobre la costanera, mientras las autoridades municipales decidieron interrumpir preventivamente el servicio eléctrico en la zona costera debido a la presencia de cables y materiales peligrosos.

Desde el municipio advirtieron que permanecer o circular por la costanera representaba una situación “de extrema peligrosidad” y reiteraron el pedido a vecinos y turistas de no acercarse a los sectores comprometidos.

Foto: Damián Danielli

El fenómeno se produjo en el marco de un alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que había anticipado fuertes ráfagas de viento y condiciones marítimas adversas para toda la franja costera bonaerense. La combinación de sudestada, pleamar y viento sostenido generó un escenario crítico sobre toda la línea costera.

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Además de la suspensión total de clases y actividades durante el viernes en algunas localidades, equipos municipales, Defensa Civil, Bomberos y fuerzas de seguridad trabajaron durante toda la jornada monitoreando la evolución del temporal y restringiendo el acceso a las áreas de mayor riesgo.