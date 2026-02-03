Un fuerte temporal de viento y lluvia provocó importantes daños en la zona de Sierra de los Padres y, en menor medida, en distintos sectores del oeste y sur del partido de General Pueyrredón. El fenómeno se desató luego de una jornada marcada por altas temperaturas y generó caída de árboles, voladuras de techos y cortes en el suministro eléctrico.

Ads

Puede interesarte

Según pudo saber el medio local La Capital, en Sierra de los Padres se registraron al menos once árboles caídos sobre viviendas, cuatro voladuras de techos y la caída de cuatro postes de luz, lo que derivó en la interrupción del servicio eléctrico en gran parte de la zona.

Ante la magnitud de los destrozos, distintas áreas del municipio, junto con dotaciones de Bomberos, desplegaron un amplio operativo para atender las emergencias y asistir a los vecinos damnificados.

Ads

“Fue terrible, como si se tratara de la cola de un tornado. Fueron dos ráfagas: primero lluvia y después un viento del noroeste que nunca sopla acá. Cayeron árboles gigantes sobre casas y hubo mucho granizo”, relató un vecino de Sierra de los Padres.

Las tormentas se produjeron en el marco de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas fuertes, con abundante viento y actividad eléctrica. Según el organismo, estas condiciones podrían extenderse hasta el mediodía del martes.

Ads

El temporal también motivó numerosas denuncias de vecinos en barrios del sur y oeste del distrito. De acuerdo con el balance preliminar de Defensa Civil, se recibieron cerca de 120 llamados a la línea 103 y se contabilizaron más de veinte árboles caídos en todo el partido. Afortunadamente, hasta el momento no se reportaron personas heridas.

Desde el gobierno local pidieron paciencia a la comunidad, ya que las tareas para normalizar la situación demandarán varias horas e incluso se extenderán durante gran parte del martes. “Va a quedar mucho trabajo”, señalaron fuentes municipales.

En cuanto al servicio eléctrico, la empresa distribuidora Edea informó que se registraron numerosos reclamos por baja tensión y cortes de suministro. No obstante, indicó que su personal ya logró restituir el servicio en zonas como Bosque Peralta Ramos, San Patricio, Playa Serena y Punta Mogotes. Otros sectores afectados fueron el Parque Industrial, parte de Batán y el barrio El Martillo, donde continuaban las tareas para la normalización del servicio.