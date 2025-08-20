En medio del temporal, una rama de aproximadamente ocho metros se desprendió y cayó sobre una avenida de Sierra de los Padres, provocando un choque entre un automóvil Mercedes Benz y una camioneta Renault Oroch, además de cortar un cable de media tensión.

La conductora del Mercedes perdió el control al ser alcanzada por la rama y fue asistida en el lugar por una ambulancia del SAME. Ninguno de los involucrados terminó con heridas de gravedad.

Por precaución, la comuna dispuso el corte del tránsito en el acceso a Sierra de los Padres mientras se trabajaba en la remoción del árbol y la reparación del tendido eléctrico afectado.

En el operativo intervinieron los Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres, personal de la Delegación local, Defensa Civil y la cooperativa eléctrica, que debió asegurar y aislar el cable de media tensión para permitir el trabajo de las cuadrillas. Las tareas incluyeron el despeje de la avenida y la limpieza para normalizar el tránsito, que permaneció interrumpido por varias horas.

La fiscalía de Delitos Culposos del Departamento Judicial dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de “averiguación de hecho” para investigar las circunstancias en que se produjo la caída de la rama y determinar si existieron factores de negligencia o responsabilidad por parte de terceros.

