En el marco de la investigación iniciada de oficio por la fiscalía luego del derrumbe ocurrido el 16 de diciembre de 2023 en el Club Bahiense del Norte de Bahía Blanca, ocasionado en medio de un temporal, donde se registraron 13 víctimas fatales y varios heridos de diversa gravedad, fue imputado Leandro Javier Ginóbili, uno de los hermanos de Emanuel, el exbasquetbolista de la Selección argentina.

El fiscal Cristian Aguilar- titular de la UFIJ N° 1-sostuvo que, por su condición de Presidente de la institución, omitió disponer la suspensión del evento de patín de fin de año frente a la emisión de dos alertas previos de color “naranja” por el Servicio Meteorológico Nacional y otro por el municipio de la ciudad a las 13:00 horas, que conocía la falta de habilitación municipal y que estaba prohibido el desarrollo de actividades en los clubes (por el Código de Habilitaciones) mientras se encuentra en trámite la habilitación y no exista una aprobación definitiva.

Según se indicó, “la conducta imprudente de Ginóbili generó un peligro común, que ocasionó la muerte de 13 personas; lesiones en otras de distinta gravedad; y, simultáneamente, colocó también en peligro de muerte, a las personas que concurrieron al evento de patín”.

En ese sentido, se lo citó a prestar declaración como imputado el día 10 de diciembre por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte, y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

También la Justicia citó para que ampliara su declaración como imputado al ingeniero que realizó un informe favorable sobre la estructura en el año 2014 y 2016, Pablo Gustavo Ascolani. El profesional deberá presentarse el día 14 de noviembre próximo donde deberá responder por el delito de estrago culposo agravado por la muerte, y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas, en concurso ideal de delitos.

También, se citó como imputada para el día 4 de diciembre próximo a Laura Fabiana Soberon por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, dado que se desempeñaba como responsable del área de Habilitaciones del municipio y el fiscal determinó que Soberon permitió la continuidad de diversas actividades masivas dentro del club, pese a lo previsto en el Código de Habilitaciones donde se excluye expresamente a los clubes, de la permisibilidad de funcionamiento de las actividades, las que no deberán iniciarse ni ser libradas al público sus instalaciones, hasta que cuenten con la habilitación expresamente acordada.