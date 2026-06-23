Un adolescente de 17 años, identificado como Lautaro Fabrizio Lionel Servín, fue asesinado a tiros este martes (23 de junio) por la mañana mientras se dirigía a la escuela junto a su padre.

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El hecho ocurrió cuando as víctimas caminaban por la calle Rivadavia, entre Torcaza y Benteveo, en la localidad de San Francisco Solano (Almirante Brown) alrededor de las 7.40.

En ese momento, fueron interceptados por dos delincuentes que circulaban en una motocicleta. Los delincuentes, que llevaban cascos colocados, se movilizaban en un vehículo de color negro y rojo.

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De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, uno de los ladrones disparó al menos tres veces contra el joven y su padre, Marcelo Servín. Lautaro cayó inicialmente al suelo, mientras los agresores continuaban con la agresión armada.

El padre de la víctima relató que, tras los disparos iniciales, los delincuentes notaron que el adolescente aún se movía. “Escuché que dijeron 'no murió' y volvieron a disparar”, detalló Marcelo ante los efectivos policiales que acudieron al sitio.

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Un vecino de la zona, que presenció parte de la secuencia, aportó un dato estremecedor sobre la violencia del robo. El testigo afirmó haber escuchado a uno de los asaltantes gritar la orden “matalo, matalo” antes de que se produjeran nuevas detonaciones.

Ante la demora de los servicios de emergencia, un vecino asistió a la familia y trasladó al joven en una camioneta particular hacia el Hospital Oñativia. A pesar de los esfuerzos médicos, Lautaro falleció tras entrar en paro cardíaco debido a una herida de bala en la espalda, a la altura del hombro izquierdo.

Durante el incidente, un efectivo de la Prefectura Naval que vive en la zona salió de su domicilio e intentó detener a los sospechosos. El oficial realizó un disparo al aire con su arma reglamentaria para disuadir a los delincuentes, quienes finalmente escaparon en dirección a la avenida Presidente Perón.

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Su hermano contó en declaraciones a El Trece: “Lauti, la verdad era un pibe re sano, re bueno. Era mi bebé, mi hermano más chico. Y nada, me lo arrebataron de esta manera. Iba a estudiar. Estaba llegando al colegio, acá a la vuelta, como todos los días”.

“Fue un intento de asalto, si se le puede llamar asalto, porque ¿Qué le iban a sacar? ¿El celular? No tenía plata, no tenía nada. El padre tampoco. Son unas ratas”.

La causa fue caratulada preventivamente como “homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 descentralizada de Almirante Brown. El fiscal Scanzani ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar la ruta de escape.