El grave episodio se registró en la oficina del PAMI de Carmen de Patagones, donde una persona amenazó con un arma de fuego a trabajadores del organismo debido a la demora en la aprobación de un trámite de un familiar.

Ads

El hecho ocurrió hace algunas semanas y trascendió recién ahora tras ser confirmado por Stela Navarrete, secretaria adjunta de ATE Bahía Blanca y delegada gremial en el organismo. Navarrete relató a FM DE LA COSTA que le tocó arribar a la oficina de Patagones minutos después de ocurrido el violento suceso.

"Fui testigo en primera persona de los nervios de los compañeros que estaban atendiendo en ese momento. Una persona concurrió de forma muy violenta, amenazando a los compañeros porque un trámite de su familiar no salía y no se aprobaba", explicó la dirigente sindical.

Ads

La gravedad del cuadro escaló de inmediato cuando el agresor exhibió el armamento: "Esta persona fue a amenazar a los compañeros con un arma, advirtiendo que si no tenía una respuesta favorable la situación iba a ser peor", reveló Navarrete.

Pese al peligroso proceder del sujeto, la situación no derivó en una causa penal ni en una denuncia oficial ante la Justicia por temor de las víctimas a sufrir represalias.

Ads

"En los lugares chicos como Patagones se conocen todos. Hay mucho temor en las personas que están expuestas a esta situación; dijeron 'no lo voy a hacer por miedo a las represalias, a que suceda algo'", señaló Navarrete, reconociendo su postura personal contrapuesta: "Si me preguntás a mí, yo hubiese hecho la denuncia, no lo hubiese dejado pasar, pero hay que respetar la decisión de los compañeros que no querían seguir exponiéndose".

Tras el grave incidente, las autoridades locales del PAMI se habrían limitado a tomar disculpas informales del agresor, sin activar un protocolo de contención ni radicar la denuncia correspondiente.

El hecho expuso además las precarias condiciones operativas. Actualmente, la dependencia cuenta con solo dos trabajadores presenciales. "Nosotros planteamos a las autoridades que hay que poner una custodia como tenemos en Bahía Blanca, donde la Policía Federal está las 24 horas asegurando a los compañeros y a los afiliados. La respuesta de las autoridades fue que no había presupuesto para ese tipo de custodia", denunció Navarrete. "Seguimos expuestos de la misma manera y fingimos demencia. ¿Hasta que pase algo muy grave y tengamos que lamentarnos?", concluyó.