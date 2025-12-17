Según reconstruyeron los medios locales Bragado Informa y La Trocha Digital, una actividad oficial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el distrito de Bragado estuvo atravesada por un momento de tensión que tuvo un desenlace trágico horas más tarde.

De acuerdo a lo publicado por Bragado Informa, el episodio ocurrió durante la visita de los ministros Carlos Bianco, titular de la cartera de Gobierno bonaerense, y Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la Provincia, al Hospital Municipal San Luis. La recorrida se había iniciado tras el acto de entrega de una ambulancia, del que también participaron el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, y el dirigente Darío Duretti.

Siempre según la reconstrucción realizada por La Trocha Digital, mientras la comitiva provincial transitaba los pasillos del nosocomio, una trabajadora del sistema de salud, identificada como Sandra María Martínez, que presta servicios en La Plata, realizó un reclamo a viva voz vinculado a la atención de IOMA, ya que se encontraba en la ciudad acompañando a su madre, quien permanecía internada.

Los medios locales señalaron que el intercambio verbal se dio frente a personal médico, pacientes y acompañantes, y que el clima de tensión motivó la intervención de personal policial. Conforme a lo informado por Bragado Informa, durante el procedimiento se produjo un forcejeo y la mujer fue retirada del hospital y trasladada a la comisaría local, donde quedó demorada mientras se labraban las actuaciones correspondientes.

Horas después del incidente, y tal como consignaron tanto Bragado Informa como La Trocha Digital, se conoció el fallecimiento de la madre de la mujer, hecho que generó conmoción en la comunidad y le dio al episodio una dimensión aún más sensible.

Tras recuperar la libertad, Martínez realizó un descargo en sus redes sociales en el que confirmó el fallecimiento de su madre y expresó su dolor por lo ocurrido. “Mi madre ya partió. Solo me quedan lágrimas e impotencia”, escribió, y en el mismo mensaje señaló que “estuve presa” tras el episodio en el hospital. En su publicación, la mujer cuestionó el funcionamiento de IOMA, afirmó que aguardó varias horas por una ambulancia que no llegó a tiempo y realizó críticas dirigidas a distintos niveles de la gestión local y provincial. El posteo fue difundido en un contexto de profunda conmoción personal.

El hecho ocurrió en el marco de una agenda oficial vinculada a la gestión sanitaria en el interior de la provincia de Buenos Aires y volvió a poner en foco las dificultades que atraviesan afiliados a IOMA, un tema que ya ha sido abordado en distintas oportunidades por LANOTICIA1.COM en relación al sistema de salud bonaerense.