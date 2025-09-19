En medio de la profunda crisis deportiva, la última práctica de Aldosivi contó con la presencia de hinchas enojados quienes se vieron cara a cara con el técnico Guillermo Farré y Hernán Tillous, presidente del club.

🚨🚨🚨 🔰 Hinchas de Aldosivi CARA A CARA con el DT, Guillermo Farré, y el presidente Hernán Tillous.



🔴 La gente le exige resultados y que mantengan la categoría.

"Queremos lograr el objetivo de mantener la categoría. Nosotros y los jugadores estamos esforzándonos en el día a día. Claro que nos valemos de resultados y nos da bronca a todos. Sabemos que la actitud es necesaria para salir de esta situación", afirmó el DT. "Necesitamos de todos. Entendemos la exigencia de ustedes. Tienen que entender que una puteada no nos ayuda. El apoyo se lo agradecemos", agregó. Mientras, de fondo se escuchaban bombas de estruendo.

A falta de ocho fechas para el final de la fase regular del Clausura, Aldosivi está seriamente comprometido en la lucha por la permanencia en las dos tablas.

El ‘Tiburón’ marcha último tanto en la anual (con 18 puntos) y en la de promedios (0,0750). En ambas tiene lo mismo que San Martín de San Juan: los dos quedarían condenados a perder la categoría.

La próxima presentación será frente a Tigre como visitante este sábado desde las 19, por la fecha 9 de la Zona A del Torneo Clausura.

