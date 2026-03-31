La histórica firma Ascensores Guillemi, con sede en Lomas de Zamora y más de 60 años de trayectoria, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. Según publicó el portal DataConurbano, trabajadores denuncian deudas salariales, problemas con los aportes previsionales y una fuerte caída en la actividad operativa.

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De acuerdo a esos testimonios, en algunos casos se adeudan hasta tres meses de sueldo. El reclamo más urgente, sin embargo, está vinculado a los descuentos realizados en los recibos que —según aseguran— no se verían reflejados en la obra social ni en los aportes jubilatorios.

“Nos descuentan el dinero de los recibos pero no lo depositan. Hay compañeros que fueron a la guardia médica y se enteraron ahí mismo que no tienen cobertura. Estamos trabajando gratis y desprotegidos”, relató un trabajador, según ese medio.

Foto: Lomas Conectado

El conflicto no se limita al frente laboral interno. Según informó el portal Lomas Conectado, un grupo de extrabajadores inició una medida de fuerza frente a la planta, ubicada en Fray Luis Beltrán al 1300, en Lomas Oeste, en reclamo por despidos y falta de pago de salarios e indemnizaciones.

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De acuerdo a ese medio, la protesta es impulsada por 15 trabajadores que —según su testimonio— fueron despedidos en febrero mientras se encontraban de vacaciones.

“El 12 de febrero, todavía en vacaciones, nos llegó el telegrama de despido a 15 empleados. Nos presentamos después y no nos dejaron entrar”, relató uno de los extrabajadores.

Siempre según lo publicado por Lomas Conectado, los despidos habrían sido encuadrados bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que implica el pago del 50% de la indemnización, en un contexto de supuesta caída de la actividad. Los trabajadores cuestionan esa decisión y aseguran que no había señales previas de crisis.

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Foto: Lomas Conectado

Además, denuncian atrasos en pagos que alcanzarían tanto a despedidos como a personal en actividad, incluyendo sueldos, aguinaldos y bonos acordados en paritarias. Algunos empleados, incluso, cuentan con más de 20 años de antigüedad en la firma.

En paralelo, el conflicto también impacta en clientes. Consorcios y particulares denuncian haber abonado adelantos por equipos que no fueron entregados, en medio de una operatoria que aparece fuertemente afectada. Entre las causas señaladas figuran dificultades para acceder a insumos importados y deudas con proveedores.

La empresa también acumula sanciones administrativas en otras provincias, como Santa Fe, y enfrenta reclamos judiciales por incumplimientos en el servicio de mantenimiento.