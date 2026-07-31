Un grupo de hinchas de la Asociación Deportiva Berazategui se presentó este jueves al mediodía en el estadio Norman Lee para reunirse con parte del plantel y el nuevo cuerpo técnico encabezado por Nicolás Martínez.

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Según informó el medio local By Noticias , el encuentro se desarrolló en buenos términos y fue impulsado por la facción de simpatizantes "Barrios Unidos", que luego compartió imágenes de la visita en sus redes sociales junto a un mensaje dirigido a los futbolistas: "Hoy fuimos al entrenamiento a explicarle a los jugadores que las apuestas en Bera no bancan".

El episodio ocurre en un contexto de fuerte tensión dentro del club. De acuerdo a lo que publicó el medio local La Palabra de Berazategui, hace alrededor de dos semanas la dirigencia resolvió desvincular al arquero Joaquín Pucheta en medio de acusaciones sobre una presunta vinculación con una red de apuestas deportivas. A esa situación se sumaron una serie de malos resultados deportivos y la salida del entonces entrenador Juan José Serrizuela.

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La preocupación de los hinchas ya se había manifestado antes del último encuentro frente a Mercedes, cuando aparecieron pintadas en las inmediaciones del estadio con referencias al conflicto. Aunque fueron borradas poco después y nadie se adjudicó su realización, una de las frases decía: "Apuesten por el club", en clara alusión a la situación que atraviesa la institución.

Más allá del clima de malestar, Berazategui continúa en la pelea por los primeros puestos del campeonato y mantiene sus aspiraciones de ascenso. En ese marco, los simpatizantes buscaron transmitirle al plantel y al nuevo cuerpo técnico su rechazo a cualquier situación vinculada con las apuestas deportivas.

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La historia publicada en el Instagram de berazateguibarriosunidos.