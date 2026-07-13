Bragado vivió un episodio de violencia durante la madrugada de este domingo, cuando un hombre de 54 años fue aprehendido tras provocar destrozos en la guardia del Hospital Municipal San Luis. El hecho ocurrió mientras era contenido por personal de Guardia Urbana y, de acuerdo con la versión policial, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

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Según reportó el medio local Bragado Informa, el incidente se registró alrededor de las 6.00, cuando un llamado alertó sobre disturbios en la guardia de adultos del centro de salud. Al llegar al lugar, efectivos policiales constataron que el hombre había causado daños en las instalaciones y mantenía una actitud agresiva.

La Unidad Funcional de Instrucción N.º 5 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo del fiscal Marcelo Gómez, avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión del involucrado.

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El hombre quedó imputado por los delitos de resistencia a la autoridad y daños, y será trasladado a sede judicial para prestar declaración en la primera audiencia.

El episodio se produjo en el contexto de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial, una celebración que en distintos puntos de la provincia también dejó algunos incidentes aislados.

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