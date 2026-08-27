La situación de los trabajadores del frigorífico American Meat de Cacharí atraviesa un nuevo capítulo de tensión. El conflicto incluye salarios adeudados, cuestionamientos por falta de registración laboral, reclamos vinculados con la ART y denuncias por presuntos despidos encubiertos.

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El secretario general del Sindicato de la Carne de Azul, Julio Romero, explicó en diálogo con LU32 que alrededor de 98 trabajadores se encuentran afectados y que la empresa mantiene pendientes de pago dos quincenas.

“No estamos pidiendo que nos regalen nada. Estamos pidiendo que nos paguen lo que nos deben, porque los compañeros trabajaron”, sostuvo el dirigente gremial.

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Romero también denunció la existencia de trabajadores que se encontrarían sin registrar y reclamó que sean incorporados formalmente. A su vez, describió un escenario de fuerte paralización en la planta: “No hay producción, no hay nada, la planta no se mueve”, afirmó.

Reclamos por seguridad y ART

Otro de los puntos señalados por el Sindicato de la Carne está relacionado con las condiciones de seguridad dentro del establecimiento y la cobertura de ART.

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Según Romero, los reclamos por estas cuestiones vienen desde hace tiempo y se trataría de una situación recurrente. En ese sentido, cuestionó la falta de respuestas concretas por parte de los responsables de la empresa.

“Entre ellos se tiran la pelota, pero nadie nos da una solución”, manifestó.

En medio de la situación, representantes de los trabajadores mantuvieron además una reunión con el intendente de Azul, Nelson Sombra, para ponerlo al tanto del conflicto.

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De acuerdo con lo señalado por Romero, el jefe comunal se comprometió a realizar gestiones ante la empresa y brindar asistencia mientras continúe la disputa. “Él se puso a disposición, dijo que iba a llamar a la empresa y que iba a tratar de comunicarse”, expresó.

Denuncian que más de la mitad no pudo ingresar

A las denuncias salariales y laborales se sumó ahora una carta difundida por el sector denominado “Trabajadores Unidos de American Meat S.A.”, en la que se acusa a la empresa de incumplir un acuerdo alcanzado previamente y avanzar con despidos encubiertos.

Según el comunicado, los operarios se presentaron para retomar sus tareas habituales en cumplimiento de lo establecido en un acta, pero más del 50% del personal habría sido impedido de ingresar a la planta.

Los trabajadores señalaron directamente a Marcelo Manes, Diego Etcheverry y al jefe de planta, Andrés Pimentel, y aseguraron que se les comunicó verbalmente una supuesta “reducción de personal”.

La organización denunció que los trabajadores afectados quedaron en una situación de “incertidumbre absoluta” respecto del cobro de las quincenas adeudadas y de eventuales indemnizaciones.

Piden intervención del Ministerio de Trabajo

En el documento, los trabajadores calificaron la medida como una maniobra de la patronal y sostuvieron que quienes reclamaron por sus derechos laborales estarían siendo perjudicados.

También denunciaron que la decisión habría quebrado “la paz social pactada hace apenas unas horas con la entidad sindical”.

Ante este escenario, reclamaron la intervención inmediata del Ministerio de Trabajo y el respaldo del Sindicato de la Carne.

“Trabajadores Unidos de American Meat S.A.” responsabilizó a los directivos mencionados por la profundización del conflicto y advirtió sobre el impacto que la situación tiene sobre las familias de Cacharí.

El reclamo fue sintetizado por los trabajadores en dos consignas: “Ningún despido en el frigorífico” y “pago inmediato de lo adeudado a todos los trabajadores”.

Por el momento, el conflicto mantiene paralizada la actividad y suma nuevos reclamos mientras los trabajadores aguardan respuestas sobre los salarios pendientes, la continuidad laboral y las condiciones en las que podría retomarse la producción.