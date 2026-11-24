La situación en el barrio La Merced, de San Vicente, atraviesa horas de extrema tensión ante la posibilidad de que decenas de familias sean desalojadas de sus viviendas. Los vecinos aseguran que compraron los terrenos de buena fe, levantaron sus casas y ahora enfrentan una disputa judicial que pone en riesgo sus hogares.

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Según informó C5N, la manifestación de los habitantes se realizó el lunes sobre la Ruta 6, luego de conocerse una orden de lanzamiento prevista para este martes 24 de noviembre a partir de las 7. Durante la protesta, la Policía intervino con balas de goma y el operativo terminó con tres personas detenidas: una mujer y dos jóvenes.

Además, los vecinos denunciaron hechos de violencia institucional contra menores de edad. Según testimonios recogidos por ANRed, efectivos policiales habrían golpeado a un adolescente y apuntado con un arma de fuego contra otro joven durante el procedimiento.

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El reclamo de las familias apunta a una presunta cadena de estafas inmobiliarias. Sostienen que adquirieron sus lotes mediante boletos de compraventa y que construyeron allí sus viviendas hace más de dos décadas. Sin embargo, aseguran que nunca recibieron las notificaciones correspondientes sobre el proceso judicial que derivó en la orden de desalojo.

La situación llegó a un punto límite: algunos propietarios decidieron demoler sus propias casas ante el temor de perderlas y evitar que los inmuebles queden en manos de quienes reclaman la titularidad de las tierras.

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De acuerdo con el testimonio de una referente barrial, la orden de lanzamiento alcanza actualmente a 17 manzanas, mientras que otras 43 se encontrarían involucradas en trámites judiciales. De concretarse todos los procedimientos, el conflicto podría extenderse a unas 60 manzanas.

Según informó Crónica, los vecinos también cuestionaron al abogado Víctor Creddo, quien se presenta como propietario de los terrenos, y al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza. Según denunciaron, el Municipio habría comenzado a dar de baja escrituras que ya habían sido otorgadas o estaban próximas a entregarse, en el marco de un proceso de regularización dominial.

También señalaron una modificación de una ordenanza vinculada a tierras que, según su interpretación, podría beneficiar a emprendimientos inmobiliarios privados y afectar incluso a la reserva natural Lagunas de San Vicente.

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El conflicto tiene antecedentes que se remontan a varias décadas. Una de las primeras poseedoras identificadas es Luisa de Carlo, quien cuenta con un boleto de compraventa fechado en 1987.

Los actuales habitantes adquirieron sus lotes mediante sucesivos boletos de compraventa, pero no cuentan con escrituras individuales. En esa cadena de operaciones aparecen personas de apellido Contreras y Caruso, a quienes los vecinos señalan por presuntamente haber comercializado terrenos sin contar con facultades legales para hacerlo.

En 2021, la Justicia había dictado una medida cautelar que impedía avanzar con expulsiones. Sin embargo, recientemente Creddo habría solicitado dejar sin efecto esa protección para reactivar los desalojos.

En medio de la incertidumbre, los habitantes también denunciaron que les habrían exigido sumas millonarias para evitar perder sus viviendas. Según uno de los testimonios difundidos, el monto reclamado a una familia habría llegado a los 200.000 dólares.