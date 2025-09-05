Un episodio de alto riesgo se vivió esta mañana en la esquina de Costanera y calle 38, en Santa Teresita, partido de La Costa. Según informó el medio local FM La Marea, alrededor de las 8.30, un hombre irrumpió en un edificio en demolición, roció con nafta parte de la estructura y provocó un incendio.

El individuo también amenazó con arrojar bombas Molotov y se atrincheró en el techo del lugar, poniendo en peligro a los trabajadores de la obra y a quienes circulaban por la zona. Según informaron fuentes policiales, la motivación del hombre sería impedir la demolición de un local comercial contiguo al edificio dentro del área prevista de la obra.

El operativo contó con la intervención de personal de seguridad, bomberos y fuerzas policiales locales, que lograron controlar el fuego y garantizar la seguridad de la zona. Finalmente, el hombre y otras dos personas fueron detenidas y trasladadas a la comisaría de Santa Teresita.

