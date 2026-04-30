Vecinos y trabajadores de distintos sectores se concentraron este martes en Plaza Mitre, en Zárate, donde llevaron adelante una olla popular para visibilizar la falta de trabajo en la zona. Durante la jornada, también cuestionaron a empresas por incorporar personal proveniente de ciudades vecinas.

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El grupo pidió ser recibido por el intendente, pero finalmente fue atendido por el jefe de Gabinete municipal, Juan Ignacio Novelli. El encuentro tuvo momentos de tensión, en medio de reclamos directos por la situación laboral.

Según informó el medio local Diario La Voz, durante la conversación el funcionario realizó algunas aclaraciones sobre el alcance de la intervención municipal en este tipo de conflictos, marcando que muchas de las decisiones vinculadas a la contratación de personal corresponden al ámbito privado.

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Con el correr de los minutos, el diálogo bajó el tono y se volvió más distendido. Novelli se comprometió a trasladar las inquietudes al intendente, aunque evitó hacer promesas concretas, al considerar que el reclamo excede las competencias del municipio.

La protesta se enmarca en un contexto de preocupación creciente por el empleo en distintos puntos de la provincia, donde sectores locales advierten por la caída de oportunidades laborales y el impacto en la economía cotidiana.

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