El intendente Gustavo Barrera, concurrió al Concejo Deliberante de Villa Gesell donde, según relató, había sido citado por el cuerpo para una reunión por el Presupuesto, el cual no fue aprobado debido al rechazo de la oposición.

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Allí señaló que solo encontró al bloque del oficialismo, y el edificio cerrado. El Intendente Municipal acudió acompañado por el Contador Municipal Nahuel Santa Coloma y concejales oficialistas.

“Es una lástima que no podamos avanzar en la aprobación del Presupuesto que tanto necesitan nuestros vecinos, tanto en salud como seguridad, y otros servicios esenciales, dijo Barrera.

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El Jefe Comunal señaló que la ausencia de la oposición, luego de haber convocado la reunión, demuestra una “clara falta de responsabilidad institucional y de compromiso con los vecinos y vecinas de la ciudad, al dilatar el tratamiento de una herramienta fundamental para el funcionamiento del Municipio”, se indicó desde el gobierno local en un comunicado.

El presupuesto municipal resulta clave para sostener servicios, ejecutar obras y garantizar políticas públicas. Mientras tanto, la ciudad continúa gestionándose desde enero de 2026 con el mismo cálculo de recursos del año 2025.

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