Un grupo de manifestantes pertenecientes al sindicato de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) interrumpió por completo el ingreso al Bahía Blanca Plaza Shopping en señal de protesta por no otorgar el día no laborable a los mercantiles de esa entidad.

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Los gremialistas, con bombos y banderas, impidieron el acceso a empleados y clientes al paseo de compras, en el marco del feriado por el Viernes Santo. La manifestación fue encabezada por el secretario general del gremio, Raúl Oviedo, quien denunció presuntas “extorsiones y amenazas” hacia los trabajadores para que se presenten a cumplir funciones durante el feriado religioso.

En un comunicado emitido ayer, en respuesta a lo que calificaron de comunicado “falso” sobre una apertura del paseo comercial en este feriado, señalaron: “Acorde a lo dialogado, los locales comprendidos en el convenio de Empleados Comercio -excepto gastronomía y esparcimiento- no deben abrir en el shopping durante el Viernes Santo. La AEC no ha prestado conformidad ni ha dialogado para la apertura comercial en esta fecha".

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Fernando Compagnoni, concejal de La Libertad Avanza, se apersonó en el lugar para intentar mediar. “Siempre del lado del laburante. Así está el Shopping de Bahia Blanca ahora. De 73 ciudades en las que la Cooperativa dueña del Shopping tiene presencia, solo en 2 tuvo que cerrar las puertas: Bahia Blanca y Punta Alta. Los trabajadores pierden un día de horario reducido y salario doble. Los dueños, pérdidas incalculables”, publicó a través de su cuenta en X.

SIEMPRE DEL LADO DEL LABURANTE

Así está el Shopping de Bahia Blanca ahora.

De 73 ciudades en las que la Cooperativa dueña del Shopping tiene presencia, solo en 2 tuvo que cerrar las puertas: Bahia Blanca y Punta Alta. Los trabajadores pierden un día de horario reducido y salario… https://t.co/NkxRNM9jLl pic.twitter.com/rxQKdDrLvq — Fernando Compagnoni (@fercompagnoni) April 3, 2026

Finalmente, pasado al mediodía, se llegó a un acuerdo donde los locales con afiliados a AEC no abrirán. Además, el sector gastronómico y de esparcimiento sí funcionarán todo el día.

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