Una jornada cargada de tensión se vivió este miércoles en San Isidro, donde el Concejo Deliberante aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU) en medio de protestas, presencia policial y fuertes cruces entre vecinos y concejales.

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De acuerdo a lo que informó la periodista Sabrina García del medio Zona Norte Ambiental, la mañana comenzó con reclamos de trabajadores de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que opera las líneas 707, 407, 333, 700 y 437. Más tarde, vecinos de Boulogne y Villa Adelina marcharon hacia el Concejo Deliberante para rechazar la reforma urbana impulsada por el oficialismo.

Al llegar al recinto, efectivos policiales controlaban el ingreso y solo se permitió entrar a un grupo reducido de personas, situación que generó enojo y discusiones.

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La sesión se extendió durante varias horas y recién cerca de las 16.00 comenzó el tratamiento del COU. Desde el oficialismo, el concejal Ricardo Antoniassi defendió el proyecto y aseguró que busca reactivar zonas como Boulogne y Villa Adelina, permitiendo construcciones más pequeñas y dúplex en terrenos de menor tamaño.

Desde la oposición, el concejal Marcos Díaz cuestionó la falta de consulta a los vecinos y advirtió sobre posibles problemas de tránsito, inundaciones y pérdida de espacios verdes.

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Durante el debate hubo gritos, chicanas y acusaciones cruzadas. Incluso una vecina enfrentó al presidente del Concejo Deliberante, Jorge Álvarez, cuando pidió silencio a “la barra”: “No somos barras, somos vecinos”, le respondió.

Finalmente, la reforma fue aprobada por mayoría con 14 votos afirmativos.