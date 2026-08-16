Dos jóvenes fueron asesinados a tiros y un tercero quedó internado en estado crítico tras un ataque ocurrido el jueves por la noche en el barrio San Francisco de Florencio Varela. Dos días después, la conmoción por el doble crimen derivó en una pueblada de vecinos que terminó con una vivienda incendiada, señalada por habitantes de la zona como un supuesto punto de venta de drogas.

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El incendio ocurrió en inmediaciones de las calles 1323 y 1346, frente a la cancha de La Esperanza, según informó Varela Periodismo Sergio Rolandi , que difundió imágenes de la concentración de vecinos y del inmueble en llamas.

La reacción se produjo luego de que se conociera la muerte de Franco Javier Herrera, de 23 años, quien había resultado gravemente herido durante la balacera. Ariel Machi, de 28 años, había fallecido en el lugar del ataque.

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Otra vez jóvenes asesinados en Florencio Varela: Dos pibes muertos y uno en agonía tras un ataque narco



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El doble crimen y la hipótesis de una confusión

El ataque ocurrió en la zona de 1325, entre 1344 y 1348. Según la reconstrucción difundida por Infobae, una Volkswagen Suran gris llegó hasta el lugar y desde el interior del vehículo uno de sus ocupantes abrió fuego contra un grupo de jóvenes.

Machi murió en el lugar, mientras que Herrera falleció al día siguiente como consecuencia de las heridas. Un tercer joven, Sebastián Ortiz, de 25 años, también recibió disparos y permanece internado en estado crítico.

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La investigación intenta determinar cuál fue el motivo del ataque. De acuerdo con testimonios recogidos por Infosur, los tres jóvenes no tendrían relación con la venta de drogas y los agresores podrían haber buscado otra vivienda, lo que abrió la hipótesis de una posible confusión de domicilio.

La causa está bajo intervención de la UFIJ N° 6 de Florencio Varela y, hasta el momento, no se habían informado detenidos por el doble crimen.

Con la bronca acumulada después del asesinato de los dos jóvenes, vecinos de la zona se dirigieron hacia una propiedad que, según denuncias informales de habitantes del barrio, sería utilizada para la comercialización de estupefacientes.

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El Diario Varelense informó que la vivienda fue señalada por los vecinos como un supuesto “búnker” de venta de drogas y publicó imágenes del incendio.

Ese mismo medio publicó además que, durante la pueblada, una mujer habría sido asesinada a cuchilladas y un hombre habría resultado gravemente herido. El medio sostuvo que la víctima fatal sería la dueña de la vivienda incendiada, mientras que el herido sería hermano de un hombre señalado por vecinos como supuesto vendedor de drogas. La información no fue confirmada oficialmente hasta el momento.

En tanto, El Radar del Sur difundió otra versión sobre los incidentes ocurridos durante la pueblada. Según ese medio, los vecinos habrían buscado a un hombre conocido como “Jony”, a quien señalaban como supuesto vendedor de drogas y presunto integrante de una disputa territorial con otros grupos.

El medio sostuvo que durante la reacción vecinal un joven que sería hermano de “Jony” y una mujer que sería su pareja habrían sido atacados y golpeados, y que ambos terminaron internados en grave estado.

También señaló que el hombre buscado habría logrado escapar y refugiarse en un centro de salud del barrio, desde donde posteriormente habría sido retirado por efectivos policiales.

Se trata de información publicada por medios locales que no fue confirmada oficialmente por la Justicia ni por la Policía, por lo que las circunstancias exactas de esos episodios todavía deberán ser esclarecidas.

El episodio dejó al barrio San Francisco en un clima de máxima tensión. Al crimen de dos jóvenes y la grave situación de un tercero se sumó una reacción vecinal que terminó con una vivienda incendiada y nuevas denuncias sobre hechos de violencia.

Mientras la Justicia intenta determinar quiénes fueron los autores de la balacera, también deberá establecer qué ocurrió durante la pueblada, quiénes participaron del incendio y si efectivamente hubo personas heridas o fallecidas durante los enfrentamientos denunciados por medios locales.

Por ahora, la investigación principal tiene como saldo confirmado dos jóvenes asesinados y un tercero internado en estado crítico, mientras continúa la búsqueda de los responsables.