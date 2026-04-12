Terminó La Noche de Bares en San Antonio de Areco, una fiesta gastronómica y musical en las calles del pueblo
Luego de tres meses de duración, el ciclo se despidió con una grilla que combinó folclore y cumbia. El público colmó las calles y bailó hasta la madrugada.
La Noche de Bares volvió a consolidarse como una de las propuestas más convocantes del verano en San Antonio de Areco. El ciclo reunió durante varios meses a vecinos y turistas en distintos puntos del distrito.
Se trata de una iniciativa que invita a disfrutar de la ciudad desde otra perspectiva donde los bares, pubs y espacios gastronómicos abren sus puertas, y también sus veredas, para ofrecer shows musicales, platos típicos y un ambiente festivo pensado para todas las edades.
El público, en tanto, puede ir recorriendo cada parada del circuito, descubriendo propuestas diversas en cada fecha y acompañando el talento de artistas locales y regionales.
Una programación de enero a abril
La edición 2026 comenzó el 3 de enero en la Conserjería del Club Huracán y continuó con paradas en distintos espacios emblemáticos: La Caserita de Villa Lía (10/1), Skala (17/1) y Lo del Chino (24/1).
El calendario incluyó además jornadas especiales de Precarnavales (31 de enero y 7 de febrero) y los festejos de Carnaval (14 de febrero), además de una fecha prevista para reprogramaciones por cuestiones climáticas (21/2).
El cierre del verano siguió el 28 de febrero en Lo de Co y se extendió durante marzo con nuevas presentaciones en El Batará (7/3), El Fortín (14/3), la Fiesta Patronal de Villa Lía (21/3) y la Conserjería del Club River (28/3). Finalmente, el ciclo entró en su tramo final en abril con encuentros en El Patio (4/4) y su última cita el 11 de abril.
A lo largo de toda la temporada, la propuesta mantuvo su esencia con un recorrido cultural y gastronómico que se apoya en emprendimientos locales y música en vivo.
Un cierre a pura fiesta en la ribera
La última noche tuvo lugar en La Ribera de Areco, en la esquina de Héroes de Malvinas y Zerboni, donde una vez más el espacio público se transformó en escenario de un festejo popular al aire libre.
De acuerdo a la cobertura del medio local diasdeareco.com.ar, con el escenario montado frente al Mástil del Bicentenario, el público fue colmando la calle para disfrutar de una grilla que combinó folclore y cumbia. La apertura estuvo a cargo de La Yunta de Areco y Fogoneros Dúo junto a Brenda Maidana.
Luego, el ritmo cambió con la llegada de la música tropical: El Gordo Luis repasó clásicos de la cumbia e invitó a artistas locales a sumarse al escenario. El cierre estuvo en manos de Kumbia, Sabor y Algo Más, que hizo bailar al público hasta el final.
Tras una temporada atravesada por algunas interrupciones y reprogramaciones, el ciclo llegó a su fin ya entrado el otoño.
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