Una chica resultó gravemente herida en Bahía Blanca, después de ser embestida por un tren en calle Corrientes, entre Brandsen y General Paz, según confirmaron fuentes oficiales a medios locales como La Brújula 24 y La Nueva.

Un vecino que presenció el hecho relató que la joven caminaba por las vías y no advirtió la llegada de la formación. Según su testimonio, el maquinista hizo sonar varias veces la bocina para alertarla, pero la chica “no registró nada”. El testigo dijo desconocer si llevaba auriculares, aunque la actitud “daba la impresión de que no escuchó la advertencia”.

Foto: La Nueva

El conductor del tren inició una frenada brusca, pero no logró evitar el impacto. La joven fue arrastrada varios metros hasta que la formación logró detenerse.

Foto: La Brújula 24

Los primeros datos médicos indican que se trata de una mujer de entre 20 y 30 años, aún sin identificar. Presenta amputación traumática de ambas piernas a la altura de las rodillas y una grave herida en el cuero cabelludo. Ingresó al Hospital Municipal con pérdida de conocimiento, conectada a un respirador y en estado crítico. Fue trasladada a quirófano para una intervención de urgencia.

En el lugar trabajaron equipos de salud, efectivos policiales y agentes de Tránsito, quienes asistieron a la víctima y aseguraron el área. La circulación permaneció restringida en el sector por las tareas de emergencia. El cruce de General Paz y Corrientes estuvo totalmente cortado, y el paso a nivel de Lavalle también se mantuvo interrumpido.

