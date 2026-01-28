Un violento hecho de inseguridad conmocionó este martes a Morón, en el oeste del conurbano bonaerense, cuando dos policías de la Ciudad fueron atacados a tiros para robarles la moto a metros del hospital local. El episodio dejó a un oficial gravemente herido y a su compañera con lesiones, mientras que los delincuentes lograron escapar.

El ataque ocurrió sobre Curupaytí al 700, a pocos metros del Hospital de Morón, durante la tarde-noche del martes. Allí, el oficial Mariano Agustín Guerra y la cadete Leyla Espinosa fueron interceptados por motochorros, lo que derivó en una feroz balacera en plena vía pública.

De acuerdo a lo que informó Clarín, Guerra se encontraba de civil y de franco, circulando en moto junto a su compañera, cuando fue perseguido y encerrado con fines de robo. Una cámara de seguridad vecinal registró parte de la secuencia previa al ataque, segundos antes del intercambio de disparos.

Durante el enfrentamiento, el oficial recibió al menos tres balazos: uno en el tórax, otro en el glúteo y un tercero en la pierna derecha. Fue trasladado de urgencia al hospital cercano y luego derivado en helicóptero del SAME al Hospital Durand, para finalmente quedar internado en terapia intensiva del Hospital Italiano, donde permanece en estado crítico.

Según el último parte médico difundido por Noticias Argentinas, presenta múltiples lesiones vasculares, compromiso del intestino delgado y colon, y una fractura de peroné.

La cadete Leyla Espinosa también resultó herida, aunque se encuentra fuera de peligro. Uno de los disparos le rozó el pecho y otro impacto le provocó la fractura de dos dedos de la mano derecha, además de una lesión por esquirla en una pierna.

En la escena del ataque, Policía Científica levantó 15 casquillos de bala. Además, se confirmó que uno de los delincuentes también habría resultado herido, aunque logró huir junto a su cómplice. Ambos permanecen prófugos y son buscados intensamente.

La causa quedó a cargo de la UFI N°1 de Morón, bajo la carátula de “tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego”.

Una vecina del barrio fue una de las primeras en asistir al policía herido. “Me decía que le dolía la panza, tenía un balazo”, relató al canal TN. Minutos después, una ambulancia lo trasladó al hospital ubicado a pocos metros del lugar.