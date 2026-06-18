Terror en una heladería de La Matanza: tres ladrones armados golpearon a un hombre y a su hija de 10 años
El hecho ocurrió en la zona comercial de González Catán, dentro de la heladería “La Roxy”. Tres delincuentes armados ingresaron al local, robaron a un hombre que estaba con su hija de 10 años y los golpearon a pesar de que no ofrecieron resistencia. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.
Un violento episodio de inseguridad sacudió a la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, donde un hombre y su hija de 10 años fueron asaltados dentro de una heladería por tres delincuentes armados.
El hecho ocurrió cerca de las 21.30 del lunes, cuando la víctima se encontraba junto a la menor en la heladería La Roxy, ubicada sobre calle Simón Pérez al 5001, a pocos metros del Polideportivo Caminante.
Según se observa en el video de las cámaras de seguridad, los asaltantes ingresaron con capuchas, gorras y guantes. Uno de ellos tenía el rostro cubierto, mientras que los otros dos actuaron a cara descubierta.
Armados, apuntaron directamente contra el hombre y lo obligaron a entregar sus pertenencias. En un intento por proteger a su hija, el hombre se ubicó cerca de ella, pero los delincuentes lo separaron violentamente.
Durante el robo, los atacantes no solo amenazaron a las víctimas, sino que también las golpearon. El hombre fue empujado, reducido, cacheado y despojado de todo lo que llevaba encima, mientras la nena presenciaba la escena.
La secuencia duró pocos minutos, pero dejó un fuerte impacto por el nivel de violencia utilizado, incluso contra la menor, que no opuso resistencia en ningún momento.
Desde el comercio aseguraron además que no se trata de un hecho aislado. Según relataron, la heladería ya sufrió al menos cinco robos desde julio de 2022, lo que genera preocupación entre los trabajadores.
“Hay una falta de respuesta alarmante de la Policía. Entran, rompen, roban a cualquier hora. La gente tiene miedo de venir. Ya ni sé la cantidad de denuncias que tenemos hechas, pero todo sigue igual. Nadie hace nada”, expresó la dueña del local en diálogo con El Trece.
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