Una maestra de la Escuela Primaria Nº 202 de Virrey del Pino fue arrastrada más de 50 metros por delincuentes que le robaron el auto a la salida del trabajo. El violento ataque ocurrió este jueves, alrededor de las 17, en el barrio Puente Ezcurra, a la altura del kilómetro 34 de la Ruta 3.

Según quedó registrado en cámaras de seguridad, los ladrones habían pinchado previamente una de las ruedas del Ford Focus en el que se movían tres docentes. Cuando las maestras salieron de la escuela y advirtieron el desperfecto, los delincuentes aparecieron para robarles el vehículo.

Dos de las mujeres lograron bajar del auto sin ser lastimadas. Pero la tercera quedó enganchada por la correa de su mochila y no pudo soltarse cuando los ladrones arrancaron marcha atrás para escapar.

En el video se ve cómo la docente es arrastrada por más de media cuadra sobre la calle Villarroel. La mujer golpea contra el asfalto y finalmente cae cuando los asaltantes doblan para huir del barrio.

Alertados por los gritos, vecinos corrieron a asistirla e incluso intentaron frenar el auto arrojando una estructura de hierro. Los ladrones respondieron con disparos al aire para evitar que se acercaran y lograron darse a la fuga.

De acuerdo a lo que informó TN, la maestra sufrió golpes y quemaduras por el roce con el pavimento, pero se encuentra fuera de peligro. Hasta el momento no hay detenidos y la Policía trabaja para identificar a los autores.