Luego de casi un mes de internación y tres operaciones, Thiago Medina deja este jueves el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El joven, que el pasado 12 de septiembre sufrió un grave accidente de motocicleta que lo dejó al borde de la muerte, recibió finalmente el alta médica tras una milagrosa recuperación que fue celebrada por su familia, sus amigos y una gran cantidad de seguidores.

El anuncio fue realizado a través de un parte médico oficial difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, en el que se confirmó que la salida del paciente se concretará este jueves.

Durante los 27 días de internación, Medina fue atendido por un equipo interdisciplinario que incluyó especialistas en terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería, quienes participaron activamente en su tratamiento y rehabilitación. El comunicado médico destacó que su evolución fue “favorable y sostenida”, permitiendo alcanzar las condiciones necesarias para el alta.

