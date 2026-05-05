La ciudad bonaerense de Lobería está atravesada por la conmoción. Un joven de 19 años quedó detenido tras protagonizar un choque fatal en el que murió una mujer de 52 años. El dato que profundiza la bronca social: no era la primera vez. En diciembre de 2024, el mismo conductor ya había estado involucrado en otro siniestro en el que falleció su acompañante.

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El último hecho ocurrió en la madrugada del viernes 1° de mayo, cerca de las 0.30, en la esquina de 25 de Mayo y 1° de Mayo. Lucía Ermiaga manejaba un Fiat Uno junto a sus hijos gemelos de 12 años, minutos después de haber celebrado el cumpleaños número 18 de su hijo mayor.

En ese cruce, un Volkswagen Bora conducido por Gonzalo Frascuelli impactó contra el vehículo. El auto de la mujer volcó y ella murió en el acto. Uno de los chicos sufrió una fractura de clavícula.

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La escena generó un fuerte impacto en una ciudad donde todos se conocen. Ermiaga era profesora de yoga y estudiante de Psicología. Había decidido empezar la carrera a los 50 años. Cursaba segundo año.

“Llegó a nuestras aulas con un sueño que había esperado mucho tiempo”, expresaron desde la institución donde estudiaba, en un mensaje que se viralizó en redes.

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Gonzalo Frascuelli (19), el chico que protagonizó dos choques fatales en un año y cuatro meses, en Lobería.

Un antecedente que agrava la situación

El caso tiene un antecedente directo que hoy vuelve a estar en el centro de la escena. El 23 de diciembre de 2024, también cerca de las 0.30, Frascuelli protagonizó otro siniestro en la ruta provincial 227.

Manejaba un Toyota Corolla que terminó volcando tras perder el control. En ese hecho murió Mateo Lauga, de 19 años, su acompañante.

La causa fue caratulada como homicidio culposo agravado, pero finalmente fue considerada un accidente y cerrada semanas atrás. La familia de la víctima había cuestionado pericias y decisiones judiciales.

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“Yo les advertí que este pibe iba a volver a hacer algo así”, sostuvo el padre de Lauga, quien aseguró que había alertado a autoridades municipales y judiciales sobre la conducta del joven.

Licencia cuestionada y conductas previas

Otro dato que suma polémica: al joven le habían rechazado la renovación de la licencia de conducir en Lobería. Sin embargo, fijó domicilio en San Cayetano y allí obtuvo el carnet.

Según testimonios recolectados por Clarín, era habitual verlo manejando a alta velocidad. Incluso se investiga si, al momento del choque fatal, participaba de picadas junto a otros vehículos.

Imágenes de cámaras de seguridad lo muestran circulando junto a un BMW y una Ford Maverick segundos antes del impacto.

Lucía Ermiaga, con su esposo, Julio Ardanaz, y sus hijos gemelos. Una familia rota por una tragedia.

La investigación y la detención

El fiscal José Luis Cipolletti, de la UFI N° 1 de Necochea, imputó al joven por “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por la conducción a alta velocidad”.

El juez de Garantías subrogante, Nicolás Lamberti, avaló la detención. Frascuelli quedó alojado en la DDI de Necochea.

El test de alcoholemia dio negativo, pero se realizaron pericias toxicológicas y análisis complementarios.

Su defensa pidió la excarcelación, que deberá ser resuelta en las próximas horas.

Mateo Lauga (19) murió en un choque en Lobería. En la foto, con su papá Fernando "Topo" Lauga.

Dolor, bronca y un reclamo que crece

La muerte de Lucía Ermiaga generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales. También reavivó el reclamo por justicia por Mateo Lauga.

“Este pibe no tenía que estar manejando”, coincidieron familiares de ambas víctimas.

El marido de Ermiaga, Julio Ardanaz, cuestionó con dureza a la familia del conductor: “No pusieron un límite”.

En paralelo, vecinos comenzaron a expresarse con un mensaje que sintetiza el clima social en la ciudad: “Justicia por Mateo y Lucía”. Mientras tanto, en Lobería, el dolor sigue siendo reciente y el reclamo, cada vez más fuerte.