Desde los 10 años Blas descubrió que había algo que lo apasionaba en el mundo del rap. Al llegar a Merlo, provincia de Buenos Aires, descubrió un circuito más grande en la materia con un ambiente mayor profesionalizada que le permitió competir y darse cuenta que lo suyo era mucho más que un hobby.

Blas es uno de los tantos jóvenes que recurre al rap como forma de expresión para realizar denuncias sociales y hablar de lo que tanto les preocupa en el día a dia. Además, encuentran en el freestyle una posible salida laboral que les abre puertas infinitas. “Hoy en dia es un trabajo que te trae muchos beneficios personales y te ayuda a crecer de un montón de maneras”, explicó.

¿Cómo y cuándo comenzaste a incursionar en el mundo del freestyle?

Era chico. Me empezaba a gustar la música. Lo que más escuchaba en ese momento era reggaeton como Don Omar, gente así. Me gustaba cómo sonaba, pero no me gustaba lo que se decía entonces quería buscar algo que sonase parecido y buscando videos, empecé a investigar hasta que me encontré con el rap, el freestyle, que era mucho más desprolijo que ahora. En Mendoza hacíamos freestyle, todo lo que era la movida del rap enfocada en otro lado, no tanto en competencia sino más que nada por pasión y hobby porque era bastante desconocido el ambiente. Acá en Buenos Aires se sabía que estaba más profesionalizado, había eventos más grandes, un circuito más amplio, pero jamás se me había pasado por la cabeza competir de esta manera hasta que llegue a Buenos Aires, vi que había otras posibilidades y empecé a indagar ahí.

No te gustaban las letras de los artistas que encontrabas pero ¿Vos de que elegías hablar?

Me interesaban mucho las temáticas que hablaban de lo social, de todo lo que representaba la discriminacion, racismo, críticas políticas siempre.



¿En qué momento empezaste a participar de las competencias profesionales?

En el 2018. Estaba viviendo en Buenos Aires, había conocido personas ya que mi trabajo era estar en la calle en la tarde y en uno de los viajes veo una cantidad impresionante de pibes rapeando en una plaza y me acerqué, charle, me contaron de la competencia, que era ese mismo día e hice un grupo de amigos y ese mismo grupo fue el que me fue llevando a competencias y le agarré el gusto a los circuitos.

¿En qué momento te diste cuenta que podías empezar a profesionalizarte en las competencias?

Cuando me llevaron por primera vez al Quinto Escalón, un fenómeno que era un evento masivo en Parque Rivadavia, no había ido jamás, no tenía idea de que existía, y cuando llegué vi que era un escenario enorme, prácticamente 4000 personas esperando para ver el show. Me inscribí en la clasificatoria, me decían que era muy difícil, que siempre clasificaban los mismos y que fuera con la idea de divertirme. Intenté clasificar, terminé clasificando, se me dio. Me vi con los mejores de Argentina en ese momento y no sentí que era tanta la diferencia en ese momento, ahí me di cuenta que podía hacer algo con esto

¿En cuántas competencias participaste a la fecha?

Tranquilamente pueden haber sido más de 1000 porque desde el 2010 que era muy chico.

¿Hay alguna forma de entrenarse para competir?

Va en cada uno, cómo se educa uno, cómo va creciendo, si tenes gusto literario está bueno porque se amplía el léxico demasiado, pero también hay competencias que se rigen por un formato o temática o estímulos entonces los raperos que quieren competir bajo esos términos están obligados a entrenar el formato y tener entrenamiento. En mi caso es totalmente diferente, yo lo hago más artístico, más artesanal, purista, rapeo cuando tengo ganas, a mi manera, y me dejo llevar, no estoy casi nunca pendiente a entrenar.

¿Cuál es para vos la importancia del freestyle?

Te puede llegar servir como herramienta de trabajo, abrir puertas, me parece que es una manera de comunicar bastante eficiente que si tenes una llegada al público y sos claro y sos asertivo con lo que usas se puede llegar a usar esa herramienta para difundir buenos mensajes y contribuir a cambiar un poco la sociedad.

¿Por qué crees que explotó tanto la movida freestyle en el último tiempo?

Porque impacta. Es bastante polémico, toca temas sociales y cualquier persona que tenga ganas puede hacerlo. Se ha desarrollado como una especie de oficio, porque hoy en dia es un trabajo que te trae muchos beneficios personales y te ayuda a crecer de un montón de maneras, pibes que eran de la FMS resultaron actores, por ejemplo en la serie de HBO “Días de gallo”, te abre un montón de oportunidades que creo que todo el mundo quiere formar parte, ya sea escuchando, organizando eventos, o compitiendo.

¿A los chicos que recién arrancan qué les dirías?

Que lo disfruten, que no se frustren tampoco porque a veces cuesta un montón y no todo es competir. A veces es más importante disfrutar, ingresar en un entorno que es una cultura porque el hiphop es una cultura, que ofrece un montón de ramas, no es solo rapear y esta buenisimo nutrirse de toda la historia que hay detrás.

En tu caso ¿Ves un futuro relacionado con el freestyle?

Claramente no vivo 100% de esto. La idea es ir creciendo e ir desarrollando el aprendizaje con el paso del tiempo. Dudo que aunque no viva 100% de esto algun dia lo deje porque ya forma parte de mi vida, porque me apasiona demasiado y me veo de aca a 20 años, no se si compitiendo pero si formando parte de organizaciones, creando lugares y oportunidades

¿Tenes referentes en el mundo del rap?

Un montón, pero me pasa que con el tiempo voy cambiando de ideas, se va deformando el concepto y voy dejando de seguir tanto. Tomo algo de cada uno. Cuando llegué acá conocí gente que admiraba y cuando la conocí nos volvimos prácticamente pares y trabajando codo a codo le fui perdiendo la idea de tenerlo como referente, pero tengo como ejemplo muchos artistas

Tu último logro fue ganar en la Competencia de Freestyle de Ituzaingó ¿Qué significó para vos?

Fue bastante lindo. Yo el año pandémico volví a Mendoza y me alejé totalmente de las competencias. Había una movida de hacer eventos y cuestiones por streaming, plataformas digitales, pero no me sume a eso y prácticamente fueron dos años sin pisar una plaza, un escenario y ni hablar el público, entonces encontrarme con el teatro lleno son las sensaciones que no vivía hace mucho tiempo y que pensaba que capaz no las iba a volver a vivir y que cuando volviese no iba a ser el mismo y me iba a costar más. Fue algo muy lindo, una experiencia que necesitaba volver a vivir

¿Aprovechaste la pandemia para explorar lo artístico?

Si, creo que fue el año que más escribí. Leyendo el block de notas, fue tanto que tuve que subirlos a la nube porque el celular ya no me anda. Exploré bastante la composición y me di cuenta que además del rap tenia ganas de empezar a escribir.

¿Tenés en mente lanzar un tema en el próximo tiempo?

Estamos trabajando en el estudio en el que grabo. Estamos con un proyecto, grabando, no tengo idea definida porque quería cambiar el rumbo del sonido y el género, no quería enfocarme tanto en el rap, no tengo pensado hacer trap sino más en el funk una cuestión así.

El próximo desafío de Blas será competir en una de las mejores competencias de Plaza Argentina de Buenos Aires en el Anfiteatro de Parque Centenario el 9 de octubre, luego desembarcará en el Nacional del Circuito Brown en Zona Sur y en noviembre lo espera Adrogué.