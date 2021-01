En diálogo con LaNoticia1.com Belén contó que su sueño por correr en automovilismo, “estuvo siempre presente pero no lo veía como algo posible”. Fue en 2019 cuando vio correr a Juan “Gato” Nimo en el Autódromo Mouras y entendió que ella podía también estar ahí corriendo en algún momento.

“Fue en ese año cuando empecé a soñar más fuerte con este proyecto y a mediados del 2020 hablando con un amigo piloto, me incentivó a probar un monoplaza de esta categoría para que yo me pueda convencer de que ese sueño podría convertirse en un proyecto”, relató.

Así, Belén y su amigo fueron a un taller donde la historia cambiaría. Al llegar ya había un auto de fórmula armado y la joven logró entrar y salir sola del auto. “Ahí pude darme cuenta que era todo viable”, recordó.

Fue entonces que comenzaron a hacer los trámites correspondientes y el 3 de diciembre del año pasado el médico del Mouras le dio la habilitación médica que la habilita a correr con su condición sin ningún problema.

“El jueves 21 de enero obtuve la licencia para correr la cual ya está firmada y me la darán en mano una vez que complete en febrero la prueba de escape la cual consta de salir del auto de fórmula en 4 segundos”, celebró Ameijenda.

Sin embargo, para terminar de hacer su sueño realidad, necesita de los sponsors. “Como todo deporte motor son muy importantes para poder desarrollarlo. Es por eso que estoy en búsqueda de empresas, emprendimientos que quieran colaborar de diversas maneras con este proyecto que es único a nivel nacional, y el cual me convertirá en la primera piloto mujer con discapacidad del automovilismo deportivo”, resaltó la joven.

Si bien todavía no está el equipo confirmado ya que deben hacer la última prueba, Belén adelantó que “el auto va a tener que contar con la adaptación de los pedales al volante, es decir, con acelerador , freno y embrague al volante, pero los pedales estarán, es decir, no se va a deshabilitar ya que con esto cualquier otra persona puede manejarlo tenga o no tenga algún impedimento físico”.

Consultada por la inclusión en el mundo del automovilismo, la joven celebró que “es algo que se está empezando a ver y la cual me alegra mucho que sea así, al igual que la posibilidad y el lugar que se le está dando a la mujer en este deporte”.

“Estamos viendo cada vez más mujeres correr en diferentes categorías las cuales son muy buenas y lo más importante es que no solo se abren las puertas a la mujer o a personas con capacidades diferentes sino que también todos competimos de igual a igual, es decir mujeres con hombres y personas con capacidades diferentes con personas que no tienen ningún impedimento físico, algo realmente inclusivo y que tendría que trasladarse a los demás deportes”, consideró.

De cara al futuro, la joven sueña con “aprender y ganar experiencia en la fórmula 1100 bonaerense para, en unos años si Dios quiere y me lo permite, poder aspirar a otras categorías que ojalá me puedan abrir las puertas como ahora con la 1100, me gustaría estar en la Fórmula 3 metropolitana, fórmula 4 , tc pista Mouras y si seguimos soñando a lo grande, en el TC , sin duda”, finalizó.

Quienes quieran colaborar o ser testigos de esta historia pueden seguirla en Instagram como belu.honda.