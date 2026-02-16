Una joven de 26 años atraviesa un momento crítico de salud en el interior bonaerense y su historia conmovió a toda la comunidad. Se trata de Delfina Gonzales, vecina de Chacabuco, quien sufrió tres paros cardíacos y permanece internada desde el pasado 1 de enero en el Hospital Municipal.

Según informó el medio local Chacabuco en Red, los episodios cardíacos le provocaron un daño cerebral, lo que obliga ahora a encarar un proceso de recuperación complejo y prolongado.

Tras varias semanas de lucha, en los próximos días será trasladada a Junín, también en la provincia de Buenos Aires, donde comenzará una rehabilitación integral que demandará tiempo, acompañamiento permanente y recursos económicos.

Frente a este escenario, familiares y vecinos impulsaron una campaña solidaria para reunir fondos que permitan cubrir los gastos del traslado y del tratamiento. La iniciativa ya empezó a circular en la ciudad y apela a la solidaridad de toda la comunidad.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo adquiriendo una rifa o comunicándose por llamada o WhatsApp al 2352 553067, número difundido por la familia.

La historia volvió a mostrar el costado solidario de Chacabuco, donde una joven lucha por recuperarse y una ciudad entera acompaña.