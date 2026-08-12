El Municipio de Tigre invitó a artesanas locales al programa Mujeres Emprendedoras para comercializar sus productos en el Puerto de Frutos y la feria de la Estación Fluvial. El objetivo de la convocatoria es ampliar las posibilidades para el desarrollo y autonomía económica de las vecinas, se informó oficialmente.

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Los rubros que se buscan son: ropa para bebé, ropa tejida para adultos, ropa para animales, vitrofusión, lencería, pintura en distintos soportes (madera,yeso, cerámica), marroquinería, muñecos de tela, cerámica, artículos de madera, porcelana fría, textil, accesorios para el cabello, encuadernación artesanal y calzado.

Requisitos :

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- ⁠Tener domicilio en Tigre.

- ⁠Ser mayor de 18 años.

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- ⁠Ser monotributista.

Para inscribirse hacer CLICK AQUÍ .