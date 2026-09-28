A lo largo de las actividades, se acercaron sugerencias sencillas para la vida cotidiana y distintas alternativas de preparaciones nutritivas, promoviendo prácticas que favorezcan una mejor calidad de vida.

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Las iniciativas forman parte de los espacios de encuentro y aprendizaje impulsados para acompañar a los adultos mayores y brindarles recursos vinculados con su cuidado integral.

Para participar de los próximos cursos, consultar en Facebook: "Adultos Mayores TIGRE"; por mail a: [email protected]; o por mensaje al 11-6815-2717.

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