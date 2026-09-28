Tigre: Adultos mayores de Don Torcuato y El Talar participaron de un taller municipal de alimentación saludable
El Municipio realizó nuevas capacitaciones orientadas a la alimentación saludable destinadas a adultos mayores en los centros de jubilados Los Amigos de El Talar y San Marcelo de Don Torcuato. Desarrolladas junto al área de Tigre Saludable, estuvieron enfocadas en la importancia de una nutrición adecuada para favorecer el bienestar y contribuir a la prevención de enfermedades.
A lo largo de las actividades, se acercaron sugerencias sencillas para la vida cotidiana y distintas alternativas de preparaciones nutritivas, promoviendo prácticas que favorezcan una mejor calidad de vida.
Las iniciativas forman parte de los espacios de encuentro y aprendizaje impulsados para acompañar a los adultos mayores y brindarles recursos vinculados con su cuidado integral.
Para participar de los próximos cursos, consultar en Facebook: "Adultos Mayores TIGRE"; por mail a: [email protected]; o por mensaje al 11-6815-2717.
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