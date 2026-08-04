El Municipio de Tigre realizó cursos de maniobras de RCP en diferentes espacios del distrito para centenares de vecinos. Estas acciones forman parte de una política pública sostenida que promueve la capacitación permanente y el fortalecimiento de la respuesta comunitaria ante situaciones críticas, se informó de manera oficial.

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Las jornadas (coordinadas por el Sistema de Emergencias Tigre -SET-) brindan herramientas teóricas y prácticas para actuar de manera rápida y eficaz frente a un paro cardiorrespiratorio. Además de las maniobras de RCP, los participantes reciben formación sobre el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), un dispositivo clave para aumentar las posibilidades de supervivencia en una emergencia.

Durante el año, las capacitaciones se realizaron en el Club Zorzal Juniors, la Sociedad de Fomento Los Talas, Club Juventud, Club Excursionista, Sociedad de Fomento Mariano Moreno, Club CADEPA, Biblioteca Popular El Talar, Club El Chasqui, Club San Agustín, Sociedad de Fomento Los Tábanos y Sociedad de Fomento Villa Liniers, acercando conocimientos esenciales a vecinos de distintos puntos del partido.

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