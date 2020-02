El establecimiento "Amanecer, Educación Viva y Consciente" ofrecía clases de danza, arte, ciencia, carpintería y otras disciplinas a niños de 2 a 11 años, por 8 mil pesos por mes. No tenían habilitación municipa, no estaban registrados ante la Dirección de Educación Privada, carecía de elementos de seguridad, estaba en obras y al momento de arribar la inspección no tenía docentes a cargo.