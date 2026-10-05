Un hombre que fue filmado mientras caminaba armado por el jardín de una vivienda y realizaba al menos un disparo contra un carpincho en el barrio Los Alisos, dentro del complejo Nordelta, en el partido de Tigre, fue denunciado en la Justicia.

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El episodio ocurrió el pasado 17 de septiembre y derivó en una presentación en la Fiscalía de Benavídez. Las imágenes circularon primero entre vecinos y llegaron a manos de organizaciones de defensa de los animales.

Desde “La Voz de los Carpinchos”, se ve al hombre caminar por lo que sería el límite de su propiedad, sacar un arma y efectuar dos disparos hacia los animales. Después, vuelve a apuntar hacia el sector del lago.

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Ante la gravedad de lo ocurrido, se formalizó una denuncia ante la Justicia. Este lunes desde dicha organización protectora informaron que el hombre fue identificado y allanado.

El caso podría encuadrarse en la Ley 14.346 de Protección Animal, que sanciona el maltrato y la crueldad hacia los animales. No se descarta, además, incorporar figuras vinculadas con la tenencia y el uso de armas de fuego en un ámbito residencial.

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Desde la Asociación Vecinal Nordelta expresaron su preocupación por el uso de un arma de fuego dentro de un barrio privado y remarcaron que esa conducta supone un riesgo concreto para toda la comunidad, más allá del daño que pudiera haberse ocasionado al animal.