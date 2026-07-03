En Rincón de Milberg, Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, recorrieron la Primaria N° 27 y la Secundaria N° 50, donde el Municipio de Tigre ejecuta la primera etapa de la ampliación de los establecimientos con el objetivo de contribuir en el desarrollo educativo de la comunidad.

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En este contexto, el jefe comunal destacó que la prioridad del Gobierno local es la educación: “Durante el primer semestre realizamos más de 40 obras de infraestructura escolar. Tenemos un trabajo profundo en materia de educación y eso habla de un Municipio que está presente: es algo que es continuo que requiere permanencia y presencia por parte de la comuna. Siempre hay algo para hacer en las escuelas y siempre hay algo para poder modificar. Tomamos el compromiso con la comunidad educativa y en base a eso trabajamos", dijo.

En la EP N° 27, el Municipio de Tigre realiza la remodelación del comedor-cocina, baños para docentes y dependencias administrativas. Además, en la ES N° 50, se avanza en la construcción de cuatro nuevas aulas. Los trabajos tienen como objetivo generar independencia entre los dos establecimientos educativos y aumentar la matrícula: la ampliación permitirá 500 cupos más entre los dos espacios, se informó oficialmente.

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