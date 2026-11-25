El Municipio de Tigre invitó a los vecinos vinculados a la temática ambiental, la protección animal y el rescate de fauna silvestre a participar de una jornada de capacitación sobre manejo y rescate de fauna marina. La actividad estará a cargo de Víctor Fratto, licenciado en Gestión Ambiental, especialista en manejo y rescate de fauna silvestre y director del Centro de Rescate de Fauna Nativa REFAUNAR, junto a la veterinaria María Celeste Pérez, especialista en fauna silvestre y salud pública, se informó oficialmente.

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La iniciativa tiene como objetivo fortalecer los conocimientos y las herramientas necesarias para actuar de manera segura, organizada y responsable ante situaciones que involucren animales de fauna marina, priorizando tanto el bienestar de los ejemplares como la seguridad de las personas que intervienen.

Durante la jornada se abordarán contenidos relacionados con la evaluación inicial de situaciones de rescate, técnicas de aproximación y contención, identificación de riesgos sanitarios y enfermedades zoonóticas, medidas de bioseguridad y utilización de elementos de protección personal.

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También se trabajará sobre la organización de los operativos, la coordinación entre las áreas involucradas y la comunicación con vecinos durante las intervenciones.

Inscripciones aquí.

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