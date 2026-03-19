En el Museo de Arte Tigre (MAT), autoridades del Poder Ejecutivo de Tigre dieron apertura al ciclo de charlas “Pensar la Argentina”, una propuesta del Municipio que tiene como objetivo trabajar en el desarrollo comunitario. En este contexto, el historiador Felipe Pigna y el humorista y escritor Pedro Saborido participaron de la apertura de la jornada interpretando la obra “Historias Argentinas”, se informó oficialmente.

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“La memoria es lo que nos define y nos va contando lo que fuimos. Los espacios para analizar al país son muy importantes, más en estas épocas donde nos encontramos en una Argentina impensada. La historia las hacen las personas que creen“, indicó Saborido finalizado el evento.

El espectáculo de Pigna y Saborido pone en escena parte de la historia nacional con un tinte de humor, para de esa manera destacar los momentos icónicos que marcaron el destino del país. La charla - de la que participaron la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora; el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla y demás autoridades locales - se centró en tres grandes ejes: civilización y barbarie, identidad argentina y revoluciones.

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