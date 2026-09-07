El Municipio de Tigre realizó una inversión en materiales para la escuela secundaria N°15 de General Pacheco y a la Primaria N°15 de El Talar.

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“Seguimos acompañando a las escuelas de Tigre con obras e infraestructura para garantizar mejores condiciones de aprendizaje. Invertir en educación es apostar al futuro de nuestros chicos y chicas”, resaltó Gisela Zamora, secretaria de Educación y Promoción Social.

Vale destacar que en los últimos días, el Municipio de Tigre inauguró las ampliaciones de la ES N° 26 de General Pacheco; EP N°27 y ES N°50 de Rincón de Milberg. Las obras tienen como finalidad mejorar las condiciones edilicias para el desarrollo de las actividades educativas y brindar a estudiantes y docentes espacios más confortables para el estudio y la enseñanza.

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