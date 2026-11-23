Tigre: El Municipio realizó un nuevo ciclo de mentorías para emprendedores locales
El Ejecutivo local presentó el “Club Emprendedor” en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), una iniciativa que busca acompañar el desarrollo de proyectos a través del intercambio de experiencias y herramientas prácticas.
En el marco de una nueva edición de El Mes del Emprendedor, el Municipio de Tigre presentó “Club Emprendedor”. La iniciativa se trata de un nuevo ciclo de mentorías que tienen como objetivo acompañar y fortalecer los proyectos de quienes llevan adelante emprendimientos en el distrito.
La propuesta tuvo lugar en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en General Pacheco y planteó un espacio de encuentro para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y acceder a recursos que contribuyan al crecimiento de cada iniciativa.
El espacio busca promover la capacitación y el desarrollo a partir de la identificación de las necesidades particulares de cada emprendimiento y la orientación para afrontar sus distintos desafíos.
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