“Es un placer acompañar a la comunidad docente de Tigre. Como representantes nos enorgullece tener educadores que sigan pensando en formarse y ser mejores. Realizan un enorme esfuerzo, no es una situación fácil pero deciden ser mejores para poder servirle a los vecinos y vecinas. Este distrito es uno de los pocos territorios que cuentan con este tipo de programas, la educación es el eje”, destacó la secretaria Gisela Zamora.

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El encuentro contó con la entrega de distinciones a los 200 docentes que participaron de la nueva edición del programa que tiene como objetivo actualizar las herramientas pedagógicas y continuar con el desarrollo de los profesores que llevan adelante sus labores en escuelas de Tigre.

Por su parte, Noemí Castillo, una de las profesoras que culminó el ciclo, aseveró: “Hice el curso de ajedrez que brinda herramientas y vínculos con la educación, soy docente de la materia de Salud y Adolescencia. Este curso me permitió adquirir estrategias pedagógicas”.

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