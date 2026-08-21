Según se informó oficialmente, el Vacunatorio Móvil del Municipio de Tigre asistió a vecinos de las localidades de Rincón de Milberg, Don Torcuato y Troncos del Talar. Esta propuesta se realizó con el objetivo de sortear los obstáculos para completar los esquemas de inmunización: Los profesionales aplicaron dosis de calendario.

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Durante el 2025, el vacunatorio móvil recorrió distintos puntos del territorio y aplicó más de 8.500 dosis y así garantizar un mayor acceso a la salud.

El Municipio de Tigre cuenta con más 24 vacunatorios: 23 se encuentran en los Centro de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) y el restante en el Hospital Materno Infantil.

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